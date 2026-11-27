Минобороны обновило критерии определения критически важных предприятий ОПК, авиастроения и космической отрасли. Изменения касаются отчетности по оборонным контрактам и условиям для получателей грантов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров №1328 от 23 октября 2026 года, предусматривающего согласование отраслевых критериев с изменениями в порядке бронирования военнообязанных.
Ранее предприятия подтверждали заключение и исполнение договоров оборонного назначения только по рекомендованным образцам.
В то же время, неизменными остаются требования по подтверждению информации государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика или воинской частью, а также предоставление копии финансовой отчетности за последний отчетный период с квитанцией контролирующего органа.
Кроме того, сохранено требование относительно доли товаров, работ и услуг оборонного назначения - она должна составлять более 50% от общего объема производства предприятия за последний отчетный период.
Для компаний, подтверждающих критичность по грантовому критерию, обновили пакет документов.
Раньше достаточно было подать копии грантового договора с заявкой и документа на получение средств.
Теперь, если отчетный период по грантовому договору закончился, предприятие должно также документально подтвердить, что продолжает его выполнять.
Требование относительно минимального объема грантовой поддержки не изменилось и составляет не менее 500 тысяч гривен на одного военнообязанного, которого предлагают до бронирования.
Общее количество критериев и базовый механизм определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики в Минобороны остались без изменений.
Со вступлением в силу нового приказа предварительный документ ведомства от 28 октября 2025 года №722 теряет силу.
Напомним, что в Украине идет цифровизация и актуализация данных военного учета, что непосредственно влияет на процессы бронирования работников.
В частности, накануне Кабмин принял постановление о запуске масштабной сверки данных в реестре "Оберег", которое охватит сведения обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.
Кроме того, ужесточается контроль за ведением учета непосредственно на местах работы.
Украинские предприятия, учреждения и организации обязаны ежегодно сверять списки персонального военного учета с территориальными центрами комплектования, причем для работников работодатели должны передать актуальные данные в ТЦК до 1 декабря 2026 года.