Решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров №1328 от 23 октября 2026 года, предусматривающего согласование отраслевых критериев с изменениями в порядке бронирования военнообязанных.

Ранее предприятия подтверждали заключение и исполнение договоров оборонного назначения только по рекомендованным образцам.

В то же время, неизменными остаются требования по подтверждению информации государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика или воинской частью, а также предоставление копии финансовой отчетности за последний отчетный период с квитанцией контролирующего органа.

Кроме того, сохранено требование относительно доли товаров, работ и услуг оборонного назначения - она должна составлять более 50% от общего объема производства предприятия за последний отчетный период.

Для компаний, подтверждающих критичность по грантовому критерию, обновили пакет документов.

Раньше достаточно было подать копии грантового договора с заявкой и документа на получение средств.

Теперь, если отчетный период по грантовому договору закончился, предприятие должно также документально подтвердить, что продолжает его выполнять.

Требование относительно минимального объема грантовой поддержки не изменилось и составляет не менее 500 тысяч гривен на одного военнообязанного, которого предлагают до бронирования.

Общее количество критериев и базовый механизм определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики в Минобороны остались без изменений.

Со вступлением в силу нового приказа предварительный документ ведомства от 28 октября 2025 года №722 теряет силу.