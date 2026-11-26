Кабмин запускает масштабную сверку данных мужчин от 17 до 60 лет в реестре "Оберег"
Кабмин принял постановление о проведении верификации регистровых данных призывников, военнообязанных и резервистов. Проверка охватит информацию о мужчинах от 17 до 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №1466.
Согласно документу, проверка будет проведена для обеспечения целостности, полноты и достоверности сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Для этого сверят информацию, обрабатываемую в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы (ДМС), Едином государственном демографическом реестре и непосредственно в реестре военнообязанных.
Для верификации Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны актуальные сведения защищенными каналами связи, в частности с использованием сменных носителей.
После этого специалисты Минобороны проведут автоматизированное сравнение полученной информации с имеющимися записями в реестре призывников и резервистов.
По результатам сверки оборонное ведомство должно актуализировать данные в реестре автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.
В то же время, информация, не подлежащая внесению в базу, будет использоваться исключительно для проверки, после чего Минобороны обязано уничтожить полученные от миграционной службы данные в установленном законом порядке.
Напомним, что в Украине идет комплексный контроль за ведением военного учета и правомерностью предоставления отсрочок.
В частности, украинские предприятия, учреждения и организации обязаны ежегодно сверять списки персонального военного учета работников с данными территориальных центров комплектования - для части военнообязанных эту процедуру работодатели должны завершить не позднее 1 декабря 2026 года.
В то же время усиленный контроль касается и сферы образования, ведь обучение не должно использоваться как формальное "прикрытие" во избежание мобилизации.
Как пояснили в Министерстве образования и науки, в учреждениях высшего образования могут проводить проверки студентов в возрасте от 25 лет, по результатам которых нарушителей могут отчислять с обучения.