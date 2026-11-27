Рішення ухвалено на виконання постанови Кабінету Міністрів №1328 від 23 жовтня 2026 року, яка передбачає узгодження галузевих критеріїв зі змінами у порядку бронювання військовозобов’язаних.

Раніше підприємства підтверджували укладення та виконання договорів оборонного призначення лише за рекомендованими зразками.

Водночас незмінними залишаються вимоги щодо підтвердження інформації державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або військовою частиною, а також надання копії фінансової звітності за останній звітний період із квитанцією контролюючого органу.

Крім того, збережено вимогу щодо частки товарів, робіт і послуг оборонного призначення - вона має становити понад 50% загального обсягу виробництва підприємства за останній звітний період.

Для компаній, які підтверджують критичність за грантовим критерієм, оновили пакет документів.

Раніше достатньо було подати копії грантового договору із заявкою та документа про отримання коштів.

Відтепер, якщо звітний період за грантовим договором закінчився, підприємство має також документально підтвердити, що продовжує його виконувати.

Вимога щодо мінімального обсягу грантової підтримки не змінилася і становить не менше 500 тисяч гривень на одного військовозобов’язаного, якого пропонують до бронювання.

Загальна кількість критеріїв та базовий механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки в Міноборони, залишилися без змін.

Із набранням чинності новим наказом попередній документ відомства від 28 жовтня 2025 року №722 втрачає чинність.