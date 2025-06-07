Минобороны об обмене пленными: Россия хочет "переиграть" договоренности

Украина призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и не распространять ложь о процессе обмена пленных и возвращения тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Как отметили в министерстве, россияне в Стамбуле дали четкое обещание - провести обмен тяжелораненых, раненых и младших 25 лет пленных и начать поэтапную репатриацию тел погибших.

"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы", - заявили в Минобороны.

В министерстве добавили, что достигнутые договоренности должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций.