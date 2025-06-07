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Минобороны об обмене пленными: Россия хочет "переиграть" договоренности

Киев, Суббота 07 июня 2025 15:41
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Минобороны об обмене пленными: Россия хочет "переиграть" договоренности Фото: Минобороны призвало Россию не мешать обмену пленных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и не распространять ложь о процессе обмена пленных и возвращения тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Как отметили в министерстве, россияне в Стамбуле дали четкое обещание - провести обмен тяжелораненых, раненых и младших 25 лет пленных и начать поэтапную репатриацию тел погибших.

"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы", - заявили в Минобороны.

В министерстве добавили, что достигнутые договоренности должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, Украина и Россия во время второго раунда переговоров в Стамбуле достигли договоренности об обмене телами погибших по принципу "6000 на 6000", а также о передаче раненых, тяжелобольных и молодых военнопленных.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что ожидает начала первого этапа обмена уже в ближайшие выходные. Впрочем, сегодня руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен.

В ответ на это заявление в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что на самом деле происходит в процессе подготовки обмена.

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