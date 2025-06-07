Мединский заявил о переносе обмена. Украина видит в этом давление
Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными. Это заявление в Киеве расценивают как попытку давления на украинских переговорщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник и публикацию Мединского в Telegram.
Как утверждает Мединский, российская сторона якобы еще вчера доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Также россияне якобы передали Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных, чтобы начать обмен.
"Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными", - заявил Мединский.
Источник РБК-Украина, информированный о процессе подготовки обмена, назвал заявление Мединского о доставке тел погибших фейком.
"Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это. Это чувствительный вопрос", - сказал собеседник РБК-Украина.
Обмен пленными между Украиной и РФ
Напомним, во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились об обмене 6000 на 6000 тел погибших военных, а также обмен раненых, тяжелобольных и молодых военнопленных.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что первый этап обмена может состояться уже в эти выходные. Россия была готова передать 500 человек.
Однако россияне распространяют вбросы об обмене. Как объясняли РБК-Украина информированные источники, Россия делает это, чтобы мешать процессу подготовки обмена.
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