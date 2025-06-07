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Міноборони про обмін полоненими: Росія хоче "переграти" домовленості

Київ, Субота 07 червня 2025 15:41
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Міноборони про обмін полоненими: Росія хоче "переграти" домовленості Фото: Міноборони закликало Росію не заважати обміну полонених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна закликає російську сторону не створювати штучних перепон та не поширювати брехню про процес обміну полонених та повернення тіл загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Як наголосили у міністерстві, росіяни у Стамбулі дали чітку обіцянку – провести обмін важкопоранених, поранених та молодших 25 років полонених та почати поетапну репатріацію тіл загиблих.

"Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи", - заявили в Міноборони.

У міністерстві додали, що досягнуті домовленості мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, Україна та Росія під час другого раунду переговорів у Стамбулі досягли домовленості про обмін тілами загиблих за принципом "6000 на 6000", а також про передачу поранених, важкохворих і молодих військовополонених.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що очікує початку першого етапу обміну вже найближчими вихідними. Утім, сьогодні керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін.

У відповідь на цю заяву в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що насправді відбувається у процесі підготовки обміну.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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