В Германии задержали разведчика, который мог передавать России данные об Украине
В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в сотрудничестве с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Карстена Л. арестовали по подозрению в государственной измене, однако немецкие СМИ добавляют, что через него Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине. В ведомствах, расследующих дело, не исключают, что разведчика могли шантажировать.
Сотрудник BND был арестован в среду. Его обвиняют в передаче гостайны России. По словам министра юстиции Марко Бушмана, это "важный удар по российскому шпионажу" - если обвинения верны.
По данным издания, за последние годы в Германии были осуждены несколько человек, которые шпионили в пользу России. Однако о двойном агенте в Федеральной разведывательной службе они узнают редко. Последний раз это произошло в 2014 году.
Органы безопасности Германии годами отмечают, что Россия становится все более агрессивной в этой стране для достижения своих целей. После нападения на Украину в феврале они предупреждали о дальнейшем росте.
Напомним, в Австрии разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе и о войне в Украине. Он оказался сыном российского дипломата.
Ранее мы писали, что с февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.
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