В Германии задержали разведчика, который мог передавать России данные об Украине

В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Карстена Л. арестовали по подозрению в государственной измене, однако немецкие СМИ добавляют, что через него Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине. В ведомствах, расследующих дело, не исключают, что разведчика могли шантажировать.

Сотрудник BND был арестован в среду. Его обвиняют в передаче гостайны России. По словам министра юстиции Марко Бушмана, это "важный удар по российскому шпионажу" - если обвинения верны.

По данным издания, за последние годы в Германии были осуждены несколько человек, которые шпионили в пользу России. Однако о двойном агенте в Федеральной разведывательной службе они узнают редко. Последний раз это произошло в 2014 году.