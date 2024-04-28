В Минобороны назвали три условия, когда военным нужно проходить ВВК

Фото: военным в Украине объяснили, при каких условиях нужно проходить ВВК (Getty Images)

Украинские военные должны проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе. Но это не единственное условие для прохождения ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Первая причина для проведения медосмотра ВВК - это определение причинной связи травмы, ранения или заболевания. Военному должны установить диагноз по поводу заболевания, травмы, контузии, увечья или ранения. Решение ВВК будет важно для получения денежных выплат. Другое условие прохождения военно-врачебной комиссии - определение степени пригодности к военной службе после перенесенного заболевания или травмы. Если заболевание или полученная травма не привели к нарушению функций организма, потребность в прохождении медицинского осмотра отсутствует. Также военного могут отправить на прохождение ВВК для определения потребности в продолжении лечения или в отпуске для лечения, переводе в другое лечебное учреждение.