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У Міноборони назвали три умови, коли військовим потрібно проходити ВЛК

Україна, Неділя 28 квітня 2024 22:12
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У Міноборони назвали три умови, коли військовим потрібно проходити ВЛК Фото: військовим в Україні пояснили, за яких умов потрібно проходити ВЛК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові повинні проходити військово-лікарську комісію для визначання придатності до служби. Але це не єдина умова для проходження ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Перша причина для проведення медогляду ВЛК - це визначення причинного зв’язку травми, поранення чи захворювання. Військовому повинні встановити діагноз щодо захворювання, травми, контузії, каліцтва або поранення.

Рішення ВЛК буде важливим для отримання грошових виплат.

Інша умова проходження військово-лікарської комісії - визначення ступеня придатності до військової служби після перенесеного захворювання чи травми. Якщо захворювання чи отримана травма не призвели до порушення функцій організму, то потреба в проходженні медичного огляду відсутня.

Також військового можуть відправити на проходження ВЛК для визначення потреби у продовженні лікування чи у відпустці для лікування, переведенні в інший лікувальний заклад.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Раніше Кабмін ухвалив рішення про введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Нагадаємо, що в Україні скасовують статус "обмежено придатний" до військової служби. Військовозобов'язаним, яких було визнано обмежено придатними, потрібно буде по-новому пройти ВЛК.

Як розповіли у Міноборони після проходження ВЛК чоловіків будуть визнавати лише "придатними" або "не придатними" до військової служби.

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