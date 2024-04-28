У Міноборони назвали три умови, коли військовим потрібно проходити ВЛК

Фото: військовим в Україні пояснили, за яких умов потрібно проходити ВЛК (Getty Images)

Українські військові повинні проходити військово-лікарську комісію для визначання придатності до служби. Але це не єдина умова для проходження ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Перша причина для проведення медогляду ВЛК - це визначення причинного зв’язку травми, поранення чи захворювання. Військовому повинні встановити діагноз щодо захворювання, травми, контузії, каліцтва або поранення. Рішення ВЛК буде важливим для отримання грошових виплат. Інша умова проходження військово-лікарської комісії - визначення ступеня придатності до військової служби після перенесеного захворювання чи травми. Якщо захворювання чи отримана травма не призвели до порушення функцій організму, то потреба в проходженні медичного огляду відсутня. Також військового можуть відправити на проходження ВЛК для визначення потреби у продовженні лікування чи у відпустці для лікування, переведенні в інший лікувальний заклад.