Повторная ВВК для ограниченно пригодных: когда начнется переосмотр

Военнообязанным, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, нужно будет по-новому пройти ВВК. Это можно будет сделать уже этой весной.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конгресс местных и региональных властей .

Повторная ВЛК для ограниченно пригодных

Недавно Верховная рада приняла закон, который, среди прочего, отменил статус "ограниченно пригодный". Теперь по итогам ВВК мужчины могут признавать лишь "пригодными" или "непригодными" к военной службе.

Закон предусматривает, что те, кто ранее приобрел статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев повторно пройти ВВК. Однако сначала Кабмин должен утвердить новый список диагнозов для регулирования этого вопроса.

Когда можно будет снова пройти ВВК

Как заявил заместитель министра обороны Гаврилюк, сейчас идет согласование изменений к 402 приказу Министерства обороны, который и касается диагнозов для установления пригодности или непригодности к службе.

"И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", - отметил он.