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Повторная ВВК для ограниченно пригодных: когда начнется переосмотр

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 22:59
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Повторная ВВК для ограниченно пригодных: когда начнется переосмотр Фото: ограниченно пригодным придется пройти ВВК по-новому (АрмияInform)
Автор: Дмитрий Левицкий

Военнообязанным, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, нужно будет по-новому пройти ВВК. Это можно будет сделать уже этой весной.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конгресс местных и региональных властей.

Повторная ВЛК для ограниченно пригодных

Недавно Верховная рада приняла закон, который, среди прочего, отменил статус "ограниченно пригодный". Теперь по итогам ВВК мужчины могут признавать лишь "пригодными" или "непригодными" к военной службе.

Закон предусматривает, что те, кто ранее приобрел статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев повторно пройти ВВК. Однако сначала Кабмин должен утвердить новый список диагнозов для регулирования этого вопроса.

Когда можно будет снова пройти ВВК

Как заявил заместитель министра обороны Гаврилюк, сейчас идет согласование изменений к 402 приказу Министерства обороны, который и касается диагнозов для установления пригодности или непригодности к службе.

"И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", - отметил он.

Изменения по непригодности

Напомним, на днях стало известно, что в Украине вместо "ограниченно подходящего" могут ввести новый статус. Предложенные изменения к приказу Минобороны предусматривают пять статусов.

Однако будет ли в конце концов новый статус прописан в новом приказе по ВВК, пока не известно.

Кроме того, парламент одобрил законопроект об изменениях в мобилизации. Детальнее о том, какие изменения он предусматривает, - читайте в материале РБК-Украина.

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ВЛК Мобилизация в Украине
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