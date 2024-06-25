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В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+

Фото: мобилизовать могут 1,1 млн человек, обновивших данные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди военнообязанных, которые обновили свои данные после 18 мая, 1,1 млн человек пригодны к призыву во время мобилизации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armyinform.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - сказал он в эфире Армия TV.

Как рассказал Лазуткин, через приложение Резерв+ около 2,3 млн украинцев обновили свои данные.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", - заявил представитель Минобороны.

Напомним, после вступления закона о мобилизации 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАУ или через приложение Резерв+.

Президент Владимир Зеленский сказал, что мобилизация в Украине увеличилась после того, как этот закон вступил в силу.

Как заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко в мае мобилизовали такое же количество людей, как за последние полгода.

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Мобилизация в Украине