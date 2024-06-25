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У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+

Фото: мобілізувати можуть 1,1 млн осіб, які оновили дані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані після 18 травня, 1,1 млн осіб придатні до призову під час мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armyinform.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – сказав він ефірі Армія TV.

Як розповів Лазуткін, через додаток Резерв+ близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - заявив речник Міноборони.

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв+.

Президент Володимир Зеленський сказав, що мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.

Як заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко у травні мобілізували таку ж кількість людей, як за останні півроку.

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Мобілізація в Україні