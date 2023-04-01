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В Минобороны назвали новый предельный возраст для службы по контракту

Фото: в Минобороны назвали предельный возраст принятия на военную службу по контракту (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава увеличат до 32 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны Украины полковник Сергея Литовченко.

Он напомнил, что в Украине предельный возраст службы по контакту составляет 30 лет, однако его увеличат.

"Законом № 2978-ІХ предоставлена возможность увеличить с 30 до 32 лет предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава граждан из числа военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, и граждан призывного возраста, получивших высшее образование по степени не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава", – объяснил Литовченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине желающих служить на контрактной основе теперь предстоит шестимесячный испытательный срок. Рада приняла в целом соответствующий законопроект сегодня на заседании.

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