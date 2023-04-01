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У Міноборони назвали новий граничний вік для служби за контрактом

Фото: у Міноборони назвали граничний вік прийняття на військову службу за контрактом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу збільшать до 32 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергія Литовченка.

Він нагадав, що в Україні наразі граничний вік служби за контактом становить 30 років, однак його збільшать.

"Законом № 2978–ІХ надано можливість збільшити з 30 до 32 років граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу", - пояснив Литовченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні охочих служити на контрактній основі тепер чекає шестимісячний випробувальний термін. Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект сьогодні під час засідання.

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