У Міноборони назвали новий граничний вік для служби за контрактом

В Україні граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу збільшать до 32 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергія Литовченка.

Він нагадав, що в Україні наразі граничний вік служби за контактом становить 30 років, однак його збільшать. "Законом № 2978–ІХ надано можливість збільшити з 30 до 32 років граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу", - пояснив Литовченко.