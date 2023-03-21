Желающих вступить в ВСУ по контракту ждет испытательный срок. Рада приняла закон

В Украине желающих служить на контрактной основе теперь ожидает шестимесячный испытательный срок. Рада приняла в целом соответствующий законопроект сегодня на заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Парламент принял в целом №8169 по выполнению воинской обязанности и прохождению военной службы", - написал Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 262 народных депутата.

Что это значит

"Предлагается установить обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту", - пояснил Железняк.

При этом военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.

Детальнее о том, что ожидает тех, кто не прошел проверку и кого она не коснется - ранее писало РБК-Украина.

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