Минобороны Молдовы сделало заявление об атаке "Шахедов" россиян по Украине этой ночью

Ударные беспилотники российских военных, запущенные во время очередной воздушной атаки по Украине вечером в понедельник, 27 февраля, не залетали на территорию Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Молдовы .
Так, в оборонном ведомстве страны отреагировали на сообщения в пабликах и мониторинговых группах о том, что "Шахеды" россиян во время очередного удара по Украине якобы залетели на территорию Молдовы в понедельник поздно вечером.
Кроме того, добавим, что в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины 26 февраля в 23:11 сообщали о том, что были зафиксированы "неустановленные БпЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого!"
"О предполагаемом риске попадания беспилотника на территорию Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией (26 февраля, - ред.) вечером над Украиной, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в заявлении Миноборони Молдовы.
В министерстве добавили, что украинская сторона им подтвердила, что все запущенные "Шахеды" над Одесской областью "были уничтожены или заглушены украинским ПВО".
Напомним, вечером 26 февраля российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Сначала беспилотники фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области.
В частности, вечером 26 февраля сбили российский дрон над Днепропетровской областью.
Детальнее о том, где замечали беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.
На месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.
Добавим, что через несколько дней, 17 февраля, пограничная полиция Молдовы вновь обнаружила фрагменты беспилотника. Обломки обнаружили в районе границы с Украиной.
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