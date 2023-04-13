Минобороны Молдовы о полетах ракет РФ над страной: военная угроза и огромное давление

"Сейчас Молдова тоже подвергается военным угрозам. Например, международное сообщество отмечает нарушение нашего воздушного пространства российскими ракетами. Конечно же мы анализируем и следим за ситуацией в приднестровском регионе в зоне безопасности, а также в непосредственной близости от молдавской границы", - отметил министр в ходе встречи с главами Минобороны и МИД Украины и Румынии.

По его словам, сейчас ситуация с безопасностью в стране спокойная, но непредсказуемая. При этом в Молдове заметили попытки использовать элементы гибридной войны.

"Сложившаяся ситуация оказывает огромное давление на сектор национальной обороны", - добавил Носатый.