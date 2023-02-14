Минобороны Молдовы подтвердило информацию о неизвестном объекте в воздушном пространстве
Министерство обороны Молдовы подтвердило информацию о неопознанном объекте, который вторгся в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Минобороны Молдовы.
"Около 12:30 в Министерство обороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки обнаружен неустановленный небольшой объект, похожий на воздушный шар. Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета с целью обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Отмечено, что объект был средних размеров. Предварительно это метеорологический аэростат.
Напомним, сегодня Молдова временно закрыла свое воздушное пространство по соображениям безопасности. Причиной стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство страны. Позже воздушное пространство Молдовы открыли, запрет на полеты отменили.
Кроме того, система воздушного наблюдения ВВС Румынии также обнаружила воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. В небо подняли истребители.
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