Минобороны Молдовы подтвердило информацию о неизвестном объекте в воздушном пространстве

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Минобороны Молдовы.

"Около 12:30 в Министерство обороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки обнаружен неустановленный небольшой объект, похожий на воздушный шар. Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета с целью обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что объект был средних размеров. Предварительно это метеорологический аэростат.