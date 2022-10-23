Зеленский об угрозах Шойгу: мир должен максимально жестко отреагировать

Россия была, есть и будет источником всего грязного, и весь мир это прекрасно понимает. Поэтому рассказы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о "грязной бомбе" не должны быть незамеченными и мировое сообщество должно на них "максимально жестко отреагировать".

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - сказал он.

По мнению Зеленского, сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на безосновательные обвинения России в так называемых "провокациях" Украины.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг - она ​​уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - считает президент.

Он также напомнил, что всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, украинцы возвращают нормальную жизнь.

"Именно это - об украинцах. Там, где Украина, - никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то звонить по телефону", - констатировал глава государства.