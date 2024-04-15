В Минобороны Израиля не видят другого выбора, кроме как ответить Ирану, - Axios

По словам неназванного американского чиновника, которые приводит издание, Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что его страна не может позволить Ирану запускать по ее территории баллистические ракеты без ответа.

Галант также отметил, что Израиль не согласится с уравнением, при котором Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удар по целям в Сирии.

При этом источники добавили, что Остин передал Галанту послание, аналогичное заявлению президента США Джо Байдена в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, американский чиновник подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.