Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт, - глава МИД Британии

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе.

Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль - ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – сказал он. Камерон выразил надежду на то, что ответа (Израиля - ред.) не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. "Я думаю, что умнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на происходящем в секторе Газа и на освобождении этих заложников", - подчеркнул глава британского МИД.