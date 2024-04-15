У Міноборони Ізраїлю не бачать іншого вибору, окрім як відповісти Ірану, - Axios

За словами неназваного американського чиновника, які наводить видання, Галант заявив голові Пентагону Ллойду Остіну, що його країна не може дозволити Ірану запускати на її території балістичні ракети без відповіді.

Галант також зазначив, що Ізраїль не погодиться з рівнянням, при якому Іран відповідає прямою атакою щоразу, коли Ізраїль завдає удару по цілям у Сирії.

При цьому джерела додали, що Остін передав Галанту послання, аналогічне до заяви президента США Джо Байдена в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зокрема, американський чиновник наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб уникнути ескалації.