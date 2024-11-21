Минобороны Испании сделало заявление по поводу ударов Украины вглубь РФ

Испания придерживается принципа непредоставления Украине оружия, способного нанести удары по территории России. Поставки вооружений из Испании ограничиваются исключительно техникой, используемой для оборонных целей.
Об этом заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Razon.
Роблес отметила, что Испания не снабжает ракетами или другими видами вооружений, которые могли бы быть использованы для атак на территорию РФ. Это отличает ее подход от Великобритании и США, разрешивших применение своих ракет для таких ударов.
"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", – сказала она.
Несмотря на это, министерша подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Испании остается непреклонной. Испания продолжает помогать Украине, но в пределах, которые она считает приемлемыми.
К слову, Испания, как и ряд других европейских стран, предпочитает оборонительные поставки, такие как системы ПВО, бронетехника и боеприпасы.
Несколько дней назад источник РБК-Украина рассказал, что Британия и Франция разрешили Украине использовать переданные Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ. Но такое решение распространялось только на Курскую область.
При этом накануне The Times написало, что США дали "зеленый свет" на удары вглубь России ракетами Storm Shadow. Такой шаг от Вашингтона был необходим, поскольку ракеты собирают из компонентов, производимых американцами.
Кстати, вчера, 19 ноября, источники РБК-Украина сообщили о первом использовании ракет ATACMS для удара по России.
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