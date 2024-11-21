Минобороны Испании сделало заявление по поводу ударов Украины вглубь РФ

Роблес отметила, что Испания не снабжает ракетами или другими видами вооружений, которые могли бы быть использованы для атак на территорию РФ. Это отличает ее подход от Великобритании и США, разрешивших применение своих ракет для таких ударов.

"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", – сказала она.



Несмотря на это, министерша подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Испании остается непреклонной. Испания продолжает помогать Украине, но в пределах, которые она считает приемлемыми.

К слову, Испания, как и ряд других европейских стран, предпочитает оборонительные поставки, такие как системы ПВО, бронетехника и боеприпасы.