Міноборони Іспанії зробило заяву щодо ударів України вглиб РФ

Іспанія дотримується принципу ненадання Україні зброї, здатної завдати ударів по території Росії. Поставки озброєнь з Іспанії обмежуються виключно технікою, яка використовується для оборонних цілей.
Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razon.
Роблес зазначила, що Іспанія не постачає ракети чи інші види озброєнь, які могли б бути використані для атак на територію РФ. Це відрізняє її підхід від Великої Британії та США, які дозволили застосування своїх ракет для таких ударів.
"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", – сказала вона.
Попри це, міністерка наголосила, що підтримка України з боку Іспанії залишається непохитною. Іспанія продовжує допомагати Україні, але в межах, які вона вважає прийнятними.
До слова, Іспанія, як і низка інших європейських країн, надає перевагу оборонним постачанням, таким як системи ППО, бронетехніка та боєприпаси.
Кілька днів тому джерело РБК-Україна розповіло, що Британія та Франція дозволили Україні використовувати передані Storm Shadow/SCALP для ударів по РФ. Але таке рішення поширювалося лише на Курську область.
При цьому напередодні The Times написало, що США дали "зелене світло" на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow. Такий крок від Вашингтона був необхідний, оскільки ракети збирають з компонентів, які виробляють американці.
До речі, вчора, 19 листопада, джерела РБК-Україна повідомили про перше використання ракет ATACMS для удару по Росії. Ціллю ЗСУ став об'єкт у Брянській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.