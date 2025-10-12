RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Минобороны Финляндии случайно рассекретило документ об оборонных закупках

Фото: Минобороны Финляндии случайно раскрыло секретные данные (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Финляндии случайно раскрыло секретную информацию, которую ранее само засекретило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Речь идет о документе, который оказался в распоряжении Yle по запросу. Часть информации в нем была заштрихована, но эти данные можно было легко восстановить.

Согласно министерству, при обработке документа допустили человеческую ошибку, чего не должно было быть. Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета.

Yle не раскрывает содержания заштрихованной фразы, поскольку эта информация не имеет существенного общественного значения.

В министерстве же отмечают, что отнесутся к ошибке серьезно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия