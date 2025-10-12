UA

Міноборони Фінляндії випадково розсекретило документ про оборонні закупівлі

Фото: Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретні дані (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Фінляндії випадково розкрило секретну інформацію, яку раніше саме засекретило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Йдеться про документ, який опинився у розпорядженні Yle на запит. Частина інформації в ньому була заштрихована, але ці дані можна було легко відновити.

Згідно з міністерством, при обробці документа припустилися людської помилки, чого не мало бути. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету.

Yle не розкриває змісту заштрихованої фрази, оскільки ця інформація не має істотного суспільного значення.

У міністерстві ж наголошують, що поставляться до помилки серйозно.

Фінляндія