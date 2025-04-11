Минобороны допустило к эксплуатации FPV-дроны "Рарог-10": чем они особенные

В Украине кодифицировали и допустили к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный дрон украинского производства "Рарог-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Беспилотники малоуязвимы для средств радиоэлектронного противодействия врага", - отметили в министерстве.

В то же время указано, что взрывного заряда, который способны нести FPV-дроны этого комплекса, достаточно для поражения полевых фортификаций, укрытий, вооружения и бронированной техники врага.

По данным Минобороны, FPV-дроны комплекса "Рарог-10" базируются на усиленных легких карбоновых рамах, которые выдерживают нагрузки и маневры на высоких скоростях.

Производство дронов в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. В частности речь идет о:

дронах,

роботизированных системах,

ракетах,

других средствах поражения.

В частности, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

Кроме этого в начале месяца в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

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