Непригодных не мобилизуют: ВСУ усиливают контроль за работой ВЛК при военкоматах

В Вооруженных силах Украины ужесточают контроль за работой военно-врачебных комиссий. Цель - повысить качество медосмотров и сделать невозможной мобилизацию непригодных граждан.

Об этом заявил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий подписал приказ об ужесточении контроля за работой ВЛК при ТЦК.

Кроме предотвращения проявлений коррупции, нововведения направлены на то, чтобы граждане, которые по состоянию здоровья не могут проходить службу, не призывались в армию. В частности, вводится тщательный мониторинг обоснованности всех решений комиссий.

Ответственность врачей и проверки

Особое внимание будут уделяться ситуациям, когда человека сначала сочли пригодным, а впоследствии обнаружили непригодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы. Учреждения здравоохранения и конкретные специалисты будут нести ответственность за фиктивные или небрежные выводы.

Отдельный упор делается на тщательном обследовании людей с хроническими болезнями, которые могут обостриться уже в первые месяцы службы.

Кроме того, для председателей и членов ВЛК будут регулярно организовывать специальные учебные курсы по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров.

Контроль за работой ТЦК

Кроме комиссий, усиливается надзор за тем, как должностные лица ТЦК направляют людей на медосмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как подчеркнул Лиховой, эти решения отвечают сентябрьским принципам главнокомандующего по честной оценке реального положения дел и готовности исправлять ошибки.

"В соответствии с этими принципами люди - главная ценность украинской армии, и их жизнь и здоровье должны быть приоритетом на всех этапах военной службы", - подчеркнул он.