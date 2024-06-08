Минобороны Чехии: к нам продолжают обращаться желающие присоединиться к снарядной инициативе
Чехия продолжает получать запросы от стран, желающих присоединиться к инициативе артиллерийских снарядов для Украины. До конца года Украина должна получить около 500 тысяч боеприпасов 155 калибра.
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
"У нас на столе другие меморандумы о взаимопонимании. Страны все еще связываются с нами, и они хотят участвовать в инициативе по боеприпасам", - сказала Чернохова, отметив, что доноров должно быть достаточно на постоянной основе.
Чернохова выразила надежду на то, что снаряды, доставленные в Украину в рамках чешской инициативы, покажут себя на поле боя.
"Мы сделаем все возможное, чтобы так было. Но боеприпасы будут в руках украинцев, и, конечно, это будет зависеть от их тактики, которую они изберут. Мы можем предоставить им поддержку именно в форме военного оборудования", - подчеркнула она.
Также чешский министр, говоря об ударах по российской территории западным оружием, выступила за то, чтобы украинская армия использовала переданное оборудование так, как сочтет нужным.
"В любом случае, никакого нарушения международного права со стороны Украины нет. Она, согласно международному праву, как атакованная страна имеет право защищаться способом, который считает нужным", - добавила Чернохова.
Снарядная инициатива Чехии
В апреле этого года президент Чехии Петр Павел рассказал, что нашел для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов, но нужны деньги, чтобы их выкупить и передать украинской армии. Для этого Чехия запустила инициативу по сбору средств из партнеров.
Сначала ожидалось, что первые снаряды в рамках чешской инициативы прибудут на поле боя в мае, но они задерживаются.
Как объяснял владелец и глава чешской оборонной компании CSG Михал Стрнад, часть боеприпасов поступит в Украину с задержкой из-за их низкого качества.
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