Міноборони Чехії: до нас продовжують звертатися бажаючі приєднатися до снарядної ініціативи
Чехія продовжує отримувати запити від країн, які бажають приєднатися до ініціативи щодо артилерійських снарядів для України. До кінця року Україна має отримати близько 500 тисяч боєприпасів 155-го калібру.
Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
"У нас на столі інші меморандуми про взаєморозуміння. Країни все ще зв’язуються з нами, і вони хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів", - сказала Чернохова, зазначивши, що донорів має бути достатньо на постійній основі.
Чернохова висловила сподівання, що снаряди, доставлені в Україну в рамках чеської ініціативи, покажуть себе на полі бою.
"Ми зробимо все можливе, щоб так було. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, яку вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме в формі військового обладнання", - наголосила вона.
Також чеський міністр, говорячи про удари по російській території західною зброєю, виступила за те, щоб українська армія використовувала передане обладнання так, як вважатиме за потрібно.
"У будь-якому випадку, жодного порушення міжнародного права з боку України немає. Вона, відповідно до міжнародного права, як атакована країна має право захищатися у спосіб, який вважає за потрібне", - додала Чернохова.
Снарядна ініціатива Чехії
У квітні цього року президент Чехії Петр Павел розповів, що знайшов для України 800 тисяч артилерійських снарядів, але потрібні гроші, щоб їх викупити та передати українській армії. Для цього Чехія запустила ініціативу по збору коштів з партнерів.
Спочатку очікувало, що перші снаряди в рамках чеської ініціативи, прибудуть на поле бою в травні, але вони затримуються.
Як пояснював власник і глава чеської оборонної компанії CSG Міхал Стрнад, частина боєприпасів надійде в Україну з затримкою через їхню низьку якість.
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