В Минобороны Британии назвали число украинских детей в "лагерях перевоспитания" РФ

"По имеющимся данным, не менее 11 тысяч украинских детей содержатся в 43 лагерях перевоспитания по всей России, за тысячи километров от дома", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что право на жизнь и свободу таких детей находится под угрозой.

При этом в Минобороны отмечают, что такие данные указаны в докладе Йельской лаборатории гуманитарных исследований.

"Лагеря перевоспитания"

Напомним, ранее существование "лагерей перевоспитания" на территории России подтверждал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказывал, что украинских детей пытаются записать в различные военные организации, чтобы растить новое поколение российских военнослужащих.

По словам Лубинца, под "перевоспитание" попадают не только парни, но и девушки. Их учат разбирать автомат Калашникова, петь русские патриотические песни и готовят к военной карьере.

Также, по данным The Telegraph, такие лагеря организовали и на территории Беларуси.