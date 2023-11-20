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У Міноборони Британії назвали кількість українських дітей у "таборах перевиховання" РФ

Ілюстративне фото: у Міноборони Британії назвали кількість українських дітей у "таборах перевиховання" РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти помістили вже понад 10 тисяч українських дітей у свої "табори перевиховання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"За наявними даними, не менше 11 тисяч українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від домівки", - наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою.

При цьому в Міноборони зазначають, що такі дані наведено в доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

"Табори перевиховання"

Нагадаємо, раніше існування "таборів перевиховання" на території Росії підтверджував уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповідав, що українських дітей намагаються записати до різних військових організацій, щоб ростити нове покоління російських військовослужбовців.

За словами Лубінця, під "перевиховання" підпадають не лише хлопці, а й дівчата. Їх вчать розбирати автомат Калашнікова, співати російські патріотичні пісні та готують до військової кар'єри.

Також, за даними The Telegraph, такі табори організували і на території Білорусі.

 

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