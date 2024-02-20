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Болгария задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине: в чем причина

Украина, Вторник 20 февраля 2024 09:28
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Болгария задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине: в чем причина Фото: Болгария задерживает поставку БТР (flickr.com/swiv)
Автор: Александр Белоус

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад в парламенте, а МВД Болгарии и Минобороны Украины подписали соглашение об их поставке.

"Болгария может очень сильно помочь Украине, но произошла задержка из-за того, что администрация минобороны не работает оптимально", - заявил депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

Министра обороны Тодора Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия со стороны парий, поддерживающих проевропейское правительство в Софии.

"Болгария может помочь, но это происходит не такими темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в северо-восточной Болгарии)", - сказал Мирчев.

Позиция минобороны Болгарии

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов", - заявил Тагарев. Министр обороны пояснил, что логистика сложна и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной".

Euractiv не получила ответа на свой запрос в Минобороны по конкретным причинам, по которым до сих пор не состоялась поставка БТР.

Болгарские власти в последнем пакете военной помощи Киеву пообещали вооружение, которое есть у Болгарии еще со времен СССР - детали для пусковых установок ракет С-300, старые ракеты С-300, БТР, снаряды, минометы и другую технику.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за бронетранспортеры и новый пакет военной помощи из Болгарии.

Поставки БТР

В июле 2023 года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из складов министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

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Болгария БТР
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