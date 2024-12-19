В Вышгороде якобы ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из автомобиля. Минобороны отреагировало

Фото: инцидент произошел с открытием авто в Вышгороде (Getty Images)

В сети распространяется видео, где люди в военной форме и правоохранители стоят возле автомобиля на обочине и пытаются его открыть. Минобороны начало проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", - отметили в министерстве. Минобороны сообщило, что сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. "Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Подобные действия являются недопустимыми и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности", - добавили в министерстве.