Какой будет погода на новой рабочей неделе в Украине: детальный прогноз
На новой рабочей неделе в Украине ожидается похолодание. Вероятны дожди, а температура поднимется максимально до +23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник, 5 мая
В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди с грозами. Осадков не будет:
- в Херсонской области, в Крыму;
- в Донецкой и Луганской областях.
Ночью будет местами очень тепло, в пределах +9...+11 градусов, в Киеве и области до +12. Днем будет тепло в Донецкой и Луганской областях, до +25. Даже на юге будет до +23. В регионах с дождями и грозами - максимум до +15, в Киеве - до +20.
Погода в Украине 5 мая (meteo.gov.ua)
Вторник, 6 мая
Во вторник, 6 мая, гроз не ожидется, дождей также станет меньше. Осадки вероятны во всех регионах, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Ночью в части регионов все также будет до +11, но будут и холодные регионы, например, западные, в пределах +5...+7.
Днем максимально будет до +25 градусов - на юге, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях. В Киеве ночью до +10, днем до +15.
Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)
Среда, 7 мая
В среду, 7 мая, Украина поделится на две зоны - дождливую и нет. Сухо будет:
во всех западных областях;
- в Хмельницкой, Житоирской, Киевской, Киеве;
- в Черниговской, Сумской областях.
Ночью в западных регионах будет холодно, чуть теплее - на севере. Тепло, до +15 градусов ночью, несмотря на дождь, будет в Донецкой области. Днем прогреется максимально до +21 градуса:
- в Херсонской, Запорожской;
- в Харьковской, Луганской областях.
В Киеве будет сухо, ночью +5...+7, днем +15...+17.
Погода в Украине 7 мая (meteo.gov.ua)
Четверг, 8 мая
В четверг, 8 мая, дождей в Украине убавится. Осадки вероятны:
- на Прикарпатье, Закарпатье, Черновицкая область;
- во всех южных областях, кроме Одесской области;
- в Запорожской, Донецкой, Луганской областях.
Ночью в большинстве регионов будет холоднов, в пределах +3...+6. В некоторых областях будет теплее, максимально ночью будет до +12 грдусов, в Донецкой области.
Днем большого скачка температуры ждать не приходится. Максимально до +19 градусов:
- в Донецкой, Луганской;
- в Запорожской, Днепропетровской;
- в Херсонской области и в Крыму.
В Киеве будет без осадков, ночью до +6, днем до +15 градусов.
Погода в Украине 8 мая (meteo.gov.ua)
Пятница, 9 мая
В пятницу, 9 мая, в Украине пройдут дожди почти везде, за исключением нескольких регионов, а именно:
- Запорожская, Днепропетровская;
- Донецкая, Луганская;
- Харьковская, Полтавская;
- Сумская, Черниговская.
Ночью будет холодно. Максимально прогреется:
- в Херсонской области до +12;
- в Запорожской, Одесской - до +11;
- в Луганской, Донецкой областях и в Крыму - до +10.
Днем максимально будет до +19 (местами на юге, востоке и юго-востоке). В Киеве 9 мая будет дождь, ночью до +6, днем до +15.
Погода в Украине 9 мая (meteo.gov.ua)
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