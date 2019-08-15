У Мінкульті прокоментували причетність своїх співробітників до справи Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

У міністерстві заперечують причетність своїх співробітників

Міністерство культури прокоментувало причетність своїх співробітників до справи щодо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це повідомляє прес-службу Мінкульту.

За даними ГПУ, Гримчак і його довірена особа обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також вплинути на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень.

"Роз'яснення Мінкультури щодо інформації, яка поширюється у ЗМІ у зв'язку із затриманням заступника міністра МінТОТ. З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до діючого законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва", - вказано у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що будь-які звинувачення працівників відомства є безпідставними та надуманими.

"Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі у Києві", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ раніше опублікувала відеозапис затримання Гримчака.

Так, вночі правоохоронці завершили обшук у квартирі Гримчака, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара.

Як писало РБК-Україна раніше 14 серпня Гримчака і його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків на посаді заступника міністра.