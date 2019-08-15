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В Минкульте прокомментировали причастность своих сотрудников к делу Грымчака

Новости » Политика    15.08.2019 - 11:30
В Минкульте прокомментировали причастность своих сотрудников к делу Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

В министерстве отрицают причастность своих сотрудников

Министерство культуры прокомментировало причастность своих сотрудников к делу в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

По данным ГПУ, Грымчак и его доверенное лицо обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по поводу вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также повлиять на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий.

"Разъяснение Минкультуры по информации, распространяемой в СМИ в связи с задержанием заместителя министра МинВОТ. С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе г. Киева", - указано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что любые обвинения работников ведомства являются безосновательными и надуманными.

"Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры безосновательны, надуманные и такие, которые не базируются на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве" , - указывается в сообщении.

Напомним, СБУ ранее опубликовала видеозапись задержания Грымчака.

Так, ночью правоохранители завершили обыск в квартире Грымчака, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 августа Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с выполнением Грымчаком должностных обязанностей в должности заместителя министра.

В ГПУ сообщили подробности дела Грымчака Адвокат Грымчака отрицает изъятие полумиллиона долларов при его задержании
Новости Украины Министерство культурыЮрий Грымчак
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