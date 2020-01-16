Мінкульт завтра представить законопроект про дезінформацію

Міністерство культури України завтра, 17 січня, проведе презентацію законопроекту про дезінформацію. Про це у Facebook повідомив голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Зокрема, за словами першого заступника міністра культури Анатолія Максимчука, текст законопроекту про дезінформації готовий і його оприлюднять завтра, 17 січня.

"Публічне обговорення триватиме місяць, потім уряд і передача в парламент", - зазначив Томіленко.

Він також додав, що уряд не відмовляється про введення кримінальної відповідальності за дезінформацію, зокрема, штрафів та заборони займатися журналістикою. Відповідальність наставатиме за "свідому і систематичну дезінформацію".

Крім того, уряд не відмовляється від ідеї запровадження спеціального Офісу уповноваженого з блокування контенту (тобто того медіа-контенту, що влада визнає дезінформацією).

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив, що більшість норм закону про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні будуть діяти тільки під час війни.