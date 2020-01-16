Минкульт завтра представит законопроект о дезинформации

Министерство культуры Украины завтра, 17 января, проведет презентацию законопроекта о дезинформации. Об этом в Facebook сообщил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В частности, по словам первого замминистра культуры Анатолия Максимчука, текст законопроекта о дезинформации готов и его обнародуют завтра, 17 января.

"Публичное обсуждение продлится месяц, потом правительство и передача в парламент", - отметил Томиленко.

Он также добавил, что правительство не отказывается о введении уголовной ответственности за дезинформацию, в частности, штрафов и запрета заниматься журналистикой. Ответственность будет наступать за "сознательную и систематическую дезинформацию".

Кроме того, правительство не отказывается от идеи введения специального Офиса уполномоченного по блокированию контента (то есть того медиа-содержания, которое власти признают дезинформацией).

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что большинство норм закона об урегулировании деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны.