Мінкульт анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності вже цьогоріч. Музей буде збудовано в Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі .

Будівництво музею анонсували в День героїв Небесної Сотні.

"Символічно, що саме цього дня ми можемо нарешті оголосити про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції Гідності цього року", - заявив він.

Ткаченко розповів, що Мінкульту вдалося досягти домовленості щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу. У конкурсі переміг проект німецької компанії Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

"Навіть без приміщення музей щорічно реалізовує низку проектів з вшанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня героїв Небесної Сотні на 2021 рік", - додав міністр.