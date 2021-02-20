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Мінкульт анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 12:11
Мінкульт анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності вже цьогоріч. Музей буде збудовано в Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Будівництво музею анонсували в День героїв Небесної Сотні.

"Символічно, що саме цього дня ми можемо нарешті оголосити про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції Гідності цього року", - заявив він.

Ткаченко розповів, що Мінкульту вдалося досягти домовленості щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу. У конкурсі переміг проект німецької компанії Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

"Навіть без приміщення музей щорічно реалізовує низку проектів з вшанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня героїв Небесної Сотні на 2021 рік", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого року в Музеї Революції Гідності пройшли обшуки. Посадовців меморіального комплексу підозрюють у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Додамо, у листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться.

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