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Минкульт анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 12:11
Минкульт анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Строительство музея анонсировали в День героев Небесной Сотни.

"Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году", - заявил он.

Ткаченко рассказал, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

"Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году в Музее Революции Достоинства прошли обыски. Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Добавим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал, что Музей Революции Достоинства обязательно появится.

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