ОБСЄ засудила анексію Криму та мілітаризацію Чорного моря

Фото: прапори ОБСЄ (osce.org)

Частиною декларації стала литовська резолюція щодо загрози "Північного Потоку - 2"

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої стала резолюція із засудженням анексії Криму. Про це повідомив народний депутат України Сергій Висоцький у Facebook.

Зокрема, частиною документу стала литовська резолюція щодо загрози "Північного Потоку - 2". Також декларації є 24 пункт, в якому зазначено, що саме Росія не виконує Мінські домовленості. РФ засуджують через анексію Криму та мілітаризацію Чорного моря.

"Із цим 24-м пунктом пов’язана дивна поведінка одної із членкинь Швейцарської делегації, яка давно була помічена в симпатіях до Росії. Вона намагалася з голосу зняти цей пункт. Але ми його відстояли під час голосування 79 голосами проти 29", - повідомив Висоцький.

За словами нардепа, РФ намагалась зірвати засідання асамблеї відсутністю 8 своїх делегатів.

"Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій", - написав він.

Нагадаємо, раніше у Раді Європи заявили, що для співробітництва у Чорному морі необхідно дотримуватися міжнародного права та принципів незалежності та територіальної цілісності.

РБК-Україна писало, що Рада Європейського союзу в четвер, 20 червня, ухвалила рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму та Севастополя.