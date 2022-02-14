ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина очікує від РФ термінових ознак деескалації навколо України, - Шольц

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 14 лютого 2022 11:42
Німеччина очікує від РФ термінових ознак деескалації навколо України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд очікує від РФ термінових ознак деескалації в ситуації навколо України. При цьому він підкреслив, що військова агресія матиме серйозні наслідки для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter.

"Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Ще одна військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому питанні я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми переживаємо дуже, дуже серйозну загрозу миру в Європі", - заявив Шольц.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом повинен прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але поставки летальної зброї не обговорюються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Російська Федерація Вторгнення Росії до України Олаф Шольц
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України