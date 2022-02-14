Німеччина очікує від РФ термінових ознак деескалації навколо України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд очікує від РФ термінових ознак деескалації в ситуації навколо України. При цьому він підкреслив, що військова агресія матиме серйозні наслідки для Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter.
"Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Ще одна військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому питанні я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми переживаємо дуже, дуже серйозну загрозу миру в Європі", - заявив Шольц.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом повинен прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але поставки летальної зброї не обговорюються.