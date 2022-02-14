Німеччина очікує від РФ термінових ознак деескалації навколо України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд очікує від РФ термінових ознак деескалації в ситуації навколо України. При цьому він підкреслив, що військова агресія матиме серйозні наслідки для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter.

"Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Ще одна військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому питанні я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми переживаємо дуже, дуже серйозну загрозу миру в Європі", - заявив Шольц.