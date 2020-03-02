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Міністри фінансів G7 обговорять заходи по боротьбі з коронавірусом

Новини » Економіка     02.03.2020 - 22:22
Міністри фінансів G7 обговорять заходи по боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (army.mil)

Міністри проведуть телефонну конференцію о 14:00 - за 2,5 години до відкриття американських фондових ринків

У вівторок, 3 березня міністри фінансів країн G7 проведуть телефонну конференцію, щоб обговорити заходи з боротьби з економічним впливом спалаху коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що міністри повинні провести телефонну розмову о 14:00 за київським часом - за 2,5 години до відкриття американських фондових ринків.

За словами міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера, країни G7 здійснять "узгоджені дії", щоб обмежити вплив спалаху коронавірусу на економічне зростання.

"Будуть узгоджені дії. Вчора я розмовляв з президентом G7, міністром фінансів США Стівеном Мнучином, і на цьому тижні у нас телефоном відбудеться зустріч міністрів фінансів G7, щоб скоординувати наші дії", - сказав Ле Мер телеканалу France 2.

Крім того, очікується включення до конференції глави Європейського центрального банку і директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Нагадаємо, раніше Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП у 2020 році з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній торговій організації прогнозують істотний вплив епідемії коронавірусу на світову економіку.

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