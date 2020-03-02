ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ і Кабмін обговорили вплив коронавірусу на економіку України

Новини » Економіка     02.03.2020 - 14:19
НБУ і Кабмін обговорили вплив коронавірусу на економіку України
Фото: зустріч представників НБУ та Кабміну (прес-служба НБУ)

У фокусі уваги стан світових фінансових та товарних ринків через поширення коронавірусу

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 2 березня, провели чергову неформальну зустріч "на каву", на якій, зокрема, обговорили вплив коронавірусу на економіку України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у фокусі уваги НБУ та уряду був стан світових фінансових та товарних ринків, вплив поширення коронавірусу на них та оцінка потенційних наслідків для української економіки.

Нагадаємо, щотижневі наради НБУ з Кабміном у формату "на каву" були започатковані минулого року для реалізації Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Вони мають на меті координацію у площині монетарної та економічної політик, обговорення важливих економічних та фінансових питань у форматі обміну думками. Зустрічі є майданчиком для інформування і обговорень і не призначені для ухвалення рішень.

Зустріч 2 березня відбулася за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та його заступника Сергія Ніколайчука, голови Національного банку Якова Смолія, першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, заступників голови НБУ Дмитра Сологуба та Олега Чурія.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.

ОЕСР погіршила прогноз по світовій економіці через коронавірус В уряді очікують від НБУ різкого зниження облікової ставки
Новини України Національний банк УкраїниКабінет Міністрів УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся