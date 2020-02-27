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У НБУ поки не бачать проблем для української економіки через коронавірус

Новини » Економіка     27.02.2020 - 11:03
У НБУ поки не бачать проблем для української економіки через коронавірус
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Попит на український експорт не зменшився

У Національного банку України поки не бачать проблем для української економіки через поширення корона вірусу. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба центробанку.

Як зазначив Сологуб, українські експортери, що постачають продукцію в Китай, не скорочували обсяги виручки після загострення ситуації з коронавірусом.

За його словами, були деякі проблеми з логістикою, але зараз вони вирішені. Понад половину нашого експорту в Китай - це зерно, продукти харчування та шрот. Попит на ці продукти не знизився ані з боку Китаю, ані на світовому ринку.

"На мою думку, ця ситуація мала короткостроковий ефект. Можливо, деякий вплив буде у майбутньому, але глобально ми не бачимо проблем для української економіки", - додав Сологуб.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає два найбільш вірогідні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: із локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.

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