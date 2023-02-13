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Резников анонсировал кадровые решения в Минобороны, назначат новых заместителей

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Понедельник 13 февраля 2023 17:16
Резников анонсировал кадровые решения в Минобороны, назначат новых заместителей Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые решения в министерстве. Назначат новых заместителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Вследствие этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

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