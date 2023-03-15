Министры обороны США и РФ провели телефонный разговор
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ.
Как заявляет российское минобороны, разговор был проведен в среду, 15 марта, а инициатором была американская сторона.
О чем именно говорили Остин и Шойгу пока неизвестно. Однако их разговор может быть связан с инцидентом сбивания Россией в Черном море американского БПЛА MQ-9 Reaper.
Позже сам Остин во время итоговой пресс-конференции по окончании "Рамштайна 10" обратился к Шойгу. По его словам, американский дрон затонул в Черном море после того, как по нему нанесли удар российские самолеты.
Остин считает, что пилоты российских истребителей повели себя не профессионально в рамках международного пространства над Черным морем.
"Я уже призвал господина Шойгу быть максимально прозрачными в коммуникациях. США будут продолжать свою рутинную работу в рамках международного воздушного пространства. Мы призываем к тому, чтобы российские истребители действовали профессионально и безопасно", - сказал Остин.
Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию уважать международное воздушное пространство.
Однако в Госдепе США заявили, что инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России.
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