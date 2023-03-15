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Міністри оброни США та РФ провели телефонну розмову

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Росія, Середа 15 березня 2023 20:18
Міністри оброни США та РФ провели телефонну розмову Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міноборони РФ.

Як заявляє російське міноборони, розмову було проведено у середу, 15 березня, а ініціатором була американська сторона.

Про що саме говорили Остін і Шойгу наразі не відомо. Однак їх розмова може бути пов'язана з інцидентом збиття Росією у Чорному морі американського БПЛА MQ-9 Reaper.

Пізніше сам Остін під час підсумкової прес-конференції по закінченню "Рамштайну 10" звернувся до Шойгу. За його словами, американський дрон затонув у Чорному морі після того, як по ньому завдали удару російські літаки.

Остін вважає, що пілоти російських винищувачів повели себе не професійно в рамках міжнародного повітряного простору над Чорним морем.

"Я вже закликав пана Шойгу бути максимально прозорими в комунікаціях. США будуть продовжувати свою рутинну роботу в рамках міжнародного повітряного простору. Ми закликаємо до того, аби російські винищувачі діяли професійно та безпечно", - сказав Остін.

Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Пізніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав Росію поважати міжнародний повітряний простір.

Проте у Держдепі США заявили, що інцидент із безпілотником, ймовірно, був ненавмисним з боку Росії.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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