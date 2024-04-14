Министры обороны Израиля и США связались после иранского нападения: детали

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.

Поздно вечером 13 апреля Иран запустил дроны в сторону Израиля.ЦАХАЛ готовился их перехватывать на подлете к стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, об отслеживании более 100 иранских дронов. Издание The Times of Israel сообщило об перехвате дронов.

К слову, стало известно, чем Израиль может отбивать воздушную атаку Ирана.

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Все, что известно на данный момент об атаке Ирана на Израиль - в материале РБК-Украина.